Remek filmekkel indul a tavasz márciusban

Új hónap, új programok. Nem tudsz dönteni, ha filmekről van szó? Kimozdulnál, de nem tudod merre? Itt van néhány ötlet, ami lehet, hogy megragadja a fantáziádat:

Forrás: Mozinet

Testről és lélekről – Közönségtalálkozó a Filmhéten

Március 1, 20:00–23:00, Cinema City Aréna

Hallottál a filmről és meg is akarod nézni? Itt a lehetőség!

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? – részletek a facebook oldalon.

Jegyek itt vásárolhatók.

Ismeretlen Ukrajna (Both Miklóssal) – Ars Cinematica Filmklubb

Március 2, 18:00–21:00, Budapest Pont (Király u. 18)

A filmklub következő alkalmával az Ismeretlen Ukrajna című dokumentumfilmes munkát nézzük meg a film készítőjével, Both Miklós zeneszerző-előadóművésszel. A dokumentumfilm a zenész két éves ukrajnai népdalgyűjtése alatt készült. A vetítés előtt rövid bevezető, utána pedig beszélgetés lesz a film készítőjével. – írják az esemény facebook oldalán.

Belépő: 1000 Ft

Diákoknak: 500 Ft

Érdekesnek ígérkezik!

Március 4, 20:00 – 22:30, Puskin Art Mozi

Dragomán György 2005-ben megjelent regényéből Alex Helfrecht készített nagyszabású játékfilmet, melyet az Edinburgh-i filmfesztiválon mutattak be 2016-ban. A könyvet kiadása óta, világszerte több, mint 30 nyelvre lefordították. Itt a lehetőség, hogy most te is megnézhesd a márciusi bemutató előtt.

Jegyek itt kaphatók.

Március 13, 18:00–20:00, Uránia Nemzeti Filmszínház

Filmvetítés, előadás és beszélgetés a Magyar Filmtörténeti Kutatócsoport (ELTE) és a Metropolis folyóirat szervezésében az Urániában. Filmekről mindenkinek, akiket komolyan érdekel. Több formáció itt.

Ha érdekel a film, és nem hagynál ki egy ilyen lehetőséget, siess!