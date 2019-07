Összesen 31326 felvételiző választana valamilyen gazdasági képzést, 23776-an első helyen jelöltek meg a következő táblázatban szereplő szakok egyikét. 25171 felvételi jelentkezés érkezett idén államilag támogatott képzésre - a Felvi statisztikái alapján mutatjuk a gazdasági szakokra vonatkozó számokat.

A gazdálkodási és menedzsment szak továbbra is tarol: több mint tízezren jelentkeztek erre a képzésre idén. Felvenni is erre a szakra vették fel a legtöbb diákot tavaly, összesen 3089-et. Ahogyan a jelentkezők száma, úgy a ponthatárok is tetőznek ezen a szakon: megközelíti a 450-es ponthatárt az államilag támogatott képzésekre való bejutás limitje. De van, ahol 466 pont a bejutáshoz szükséges ponthatár.

Szak neve Felvettek száma (2018) Ponthatár (2018) Jelentkezők száma (2019) gazdálkodási és menedzsment 3089 BGE:434, BCE:444 10348 kereskedelem és marketing 1734 DE:432, PE:466 7426 turizmus-vendéglátás 1635 ME:417, BGE:400 5582 pénzügy és számvitel 1608 SZTE:425, BGE:431 4471 emberi erőforrások 851 KRE:445, EKE:448 3100 nemzetközi gazdálkodás 1019 ELTE:442, BCE:458 3099 alkalmazott közgazdaságtan 144 BCE:428, ELTE: 428 443 üzleti szakoktató 62 PTE: 286 131

Minden gazdasági képzésen - kivéve az üzleti szakoktató képzést - húztak idén is előzetes ponthatárt, amely elérése nélkül egyik felvételiző sem kerülhet be államilag támogatott képzésre. Szerencsére azonban szinte az összes képzésen csökkentek a ponthatárok: az alkalmazott közgazdaságtan szakhoz 28 ponttal kevesebb kell, mint tavaly - 428 helyett 400-nál húzták meg az előzetes ponthatárokat. Ugyanennyi a limit az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing szakon is.

A nemzetközi gazdálkodás szakon 440 helyett idén 420 pont a ponthatár, a pénzügy és számvitelt célzók 425 helyett pedig 400-as előzetes ponthatárral számolhatnak. A turizmus-vendéglátás nem csökkent, és nem is emelkedett a tavalyihoz képest, ugyanúgy 400 pont a limit.

