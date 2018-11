A felsőoktatásért és a CEU-ért tüntetnek Budapesten: tudósítás percről percre

Több száz oktató és hallgató vonul Budapest belvárosában, a demonstrálók azt követelik a kormánytól, hogy írja alá a CEU működését biztosító megállapodást, szüntessen be minden felsőoktatási és kutatási cenzúrát. Tudósításunk folyamatosan frissül.

16:44

"Én nem vagyok mozgalmár"

Tamás Gáspár Miklós filozófus, a CEU tanára az első felszólaló, aki szerint Magyarország szégyene, hogy a CEU-t elkergetik az országból, de ma este nem csak az oktatásért tüntetnek, hanem az új túlóraszabályozás ellen is. „Én nem vagyok mozgalmár, én még soha nem tartottam beszédet a Kossuth téren. Most mégis idejöttem, hogy megkérdezzem tőletek: értjük-e mindazt, ami körülöttünk zajlik. Hogy a társadalmi nemek szak betiltása csak része a felsőoktatás ostromának” – kezdte Kövér-Van Til Ágnes, a társadalmi nemek szak igazgatója.

hirdetés

hirdetés

16:28

A Kossuth térre ért a tömeg eleje

A beszédek hamarosan kezdődnek - a tömeg vége ugyanis még csak az Akadémia utcában tart.

16:10

A CEU épületéhez ért a menet

A demonstrálók azt skanálják: "A CEU marad, Orbán megy" és "Szabad ország, szabad egyetem".

15:57

Eközben a Külügyminisztérium

A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek megfelelően, egyedül a CEU körül folyik a hisztériakeltés, mert a "Soros-egyetem" abban érdekelt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.

15:40

Vannak, akik nem csak ma demonstrálnának

Elfoglalják a Kossuth teret a tüntető egyetemisták? Egy hétig tartó demonstrációt szerveznek Egy hétre elfoglalnák a Kossuth teret a "tudomány és oktatás szabadságáért" tüntetők. Ahogy már korábban írtunk róla, újabb felsőoktatási tüntetés tartanak szombat délután Budapesten, a szervezők többek között arra szólították fel a kormányt, írja alá a CEU-szerződést.

15:30

„A Corvinus az ELTE mellett van”, „A mi egyetemünk nem a ti befektetésetek”, „Szabad ország, szabad egyetem”, "Méltó munkakörülményeket" – többek között ilyen transzparenseket tartanak a demonstrálók. A menet eleje már elhagyta az Astoriát, és a Deák Ferenc tér felé tart.

15:25

"Most a kormány az egész magyar felsőoktatást akarja elfoglalni"

„2013-ban a diákok elfoglalták a BTK-t, most a kormány az egész magyar felsőoktatást akarja elfoglalni. Az ország legnagyobb egyetemén nincs pénz kísérletek, a kormány nemrég pedig bezáratott egy szakot is, a társadalmi nemek szakját. Az ELTE BTK több tanszékének oktatói is kiálltak a mai demonstráció mellett, és korábban a CEU mellett is, ezért ők azóta támadásoknak vannak kitéve” – mondta a menet egyik vezetője az ELTE bölcsészkara előtt.

15:20

A Kossuth téren lesznek beszédek

A Kossuth téren felszólal Kövér-Van Til Ágnes, az ELTE társadalmi nemek tanulmányának igazgatója, Szűcs Zoltán Gábor, az MTA munkatársa, Szíjártó Imre, szervező, a CEU diákja Tamás Gáspár Miklós, filozófus és a CEU vendégtanára, valamint Molnár Via, a Corvinus diákja.

15:10

Több százan vonulnak

Több százan gyűltek össze a Fővám téren, ahonnan a menet három órakor indult el a Vámház körúton. A résztvevők időről időre a korábbi diáktüntetésekről ismerős rigmust skandálják: „szabad ország, szabad egyetem”, "semmit rólunk nélkülünk" és "nem hagyjuk".

Forrás: Fotó: Fazekas István

15:00

Miért tüntetnek?

„November 24-én már csak egy hét fog elválasztani minket a CEU Budapestről való kiűzésétől. A támadás a CEU ellen egyben támadás a tudományos és oktatási szabadság, a jogállam, az egyetem 1500 oktatója és alkalmazottja, sőt az Európa alapköveit jelentő demokratikus alapértékek ellen” – olvasható a megmozdulás Facebook-oldalán.

A szervezők hárompontos követeléslistát tettek közzé, felszólítják a magyar kormány, hogy