Itt lehet 400-500 forintból megebédelni - gyorséttermeket teszteltünk

Valahogy minden év leghosszabbnak tűnő hónapja a január és a február - a karácsonyi költekezés után a pénztárca üres, az első ösztöndíj még arrébb van, és valahogy most még jobban fizető diákmunkát sem találtok? Campus life-sorozatunk legújabb részében újra megmutatjuk nektek azokat a helyeket, ahol pár száz forintból és gyorsan megebédelhettek.

A 200 forintos pizza

Ennyi pénzből maximum néhány kiflit és egy májkrémet vagy joghurtot vásárolhattok, de ha éppen a koliból az egyetemre/egyik campusról a másikra/egyetemről a vasútállomásra rohantok, egy 200 forintos pizzaszelettel is megoldhatjátok az ebédet. Persze nem éppen háromfogásos ebéd, de egy időre csillapítja az éhséget.

Forrás: Stiller Ákos

A budapesti kínálatból korábban több helyet is ajánlottuk nektek: a Trio például néhány év alatt a metróaluljárók pizzanagyhatalmává vált. Szeretjük, mert bármerre indulunk a fővárosi campusoktól, nagy eséllyel találunk egyet a közelben (csak néhány a listáról: Kálvin tér, Nyugati, Klinikák, Déli, KÖKI), mivel nagy a forgalom, folyamatosan sülnek a friss pizzák, és általában legalább négy-ötféle íz közül lehet válogatni.

Szeretjük a Pizza Kinget is, főként azért, mert a VII. kerületi - eufemizálunk - vendéglátóhelyek meglátogatása után nagy eséllyel belefutunk valamelyik egységbe, a legtöbb ráadásul éjjel-nappal nyitva van. Az ízek? Mint a pizzaszeletes helyek zömében: vastag tészta, magyar ízléshez igazított feltét.

Egy tartalmas leves 500-600 forintért

A másik pénztárcakímélő megoldás, ráadásul - a 200 forintos pizzaszelettel ellentétben - ez gasztronómiailag is nagy élmény lehet. Budapesten és vidéken egyre több helyen nyílnak papírpoharas-levesezős helyek, mi azonban ma egy igazi klasszikus fővárosi egységet ajánlunk.

Forrás: Facebook/Bors GasztroBár

A kedvencünk a Kazinczy utcai Bors, ahol a kínálatban feltűnt már banános túrórudileves, bolognai leves spagettivel és sajttal, vaníliás madártejleves, áfonyás-amerikai kekszes, erdei gyümölcsös krémleves, wasabis zöldborsóleves, Bollywood indiai csirkeraguleves is. Mindez néhány száz forintért, és garantáltan eltelít.

Egy igazi magyar klasszikus

Mert lángost enni nem csak nyáron lehet. Olcsó, finom, ráadásul garantáltan nem lesztek éhesek pár óráig. A belvárosi campusoktól például nincs messze a Lehel téri piac, ahol a Nyugatihoz közelebb eső végen találjátok a lángosost. Finom, friss lángost vásárolhattok 2-300 forintért, a klasszikus ízesítésekkel.

Forrás: Fülöp Máté

A budaiak is több lángosos közül választhatnak, a Mechwart ligetnél lévő lángosos illatát például már két-három utcával arrébb is érezni lehet. A corvinusosoknak pedig egészen könnyű dolguk van a vásárcsarnok miatt, ahol több lángosos is működik (persze a legtöbb turistaverziót árul téliszalámival vagy erős pistával, de azért a hagyományos lángost is megkaphatjuk).