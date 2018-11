Érettségivel szerzett nyelvvizsgára is érvényes a támogatás?

Azoknak is jár a nyelvvizsga díjának visszatérítése, akik emelt szintű érettségivel szerezték meg az első sikeres nyelvvizsgájukat? Újabb olvasói kérdésre válaszolunk.

Idén érettségiztem emelt szinten angolból, és meg is kaptam a nyelvvizsgámat, vagis ez az első sikeres nyelvvizsgám. Akkor most nekem is jár a támogatás?