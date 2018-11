Hét dolog, amit csak azok értenek, akik éltek kollégiumban

A kollégistáknál nincs találékonyabb lény – bármiből képesek vacsorát készíteni, egy szótárral is képesek szöget verni a falba, és akkor is feltalálják magukat, ha nincs a közelben mikró.

A kolis konyha rosszabb, mint a Bermuda-háromszög

A hűtőből minden eltűnik – hiába írjátok rá az anya/nagyi húslevesét, pörköltjét, sütijét tartalmazó dobozra a neveteket. Nem véletlen, hogy a tapasztalt kollégisták az enyves kezű kolistársaknak szóló, igen dörgedelmes üzenettel is ellátják a saját dobozukat.

hirdetés

hirdetés

A fagyisdobozban soha nem fagyi van

Hanem pörkölt, húsleves, fasírt, rántott hús, almás pite, amelyet a gondos anyák, nagyik csomagolnak be. Éppen ezért a vasárnap esti, az egyetemvárosokra és Budapestre tartó vonatokon és buszokon mindig fasírtillat van. Rosszabb esetben a töltött káposzta illata (szaga?) járja be az vasúti kocsikat.

Egy koliban valaki mindig főz tésztát

Mert a főtt tésztára bármit rá lehet tenni. Pörköltszaftot, macisajtot, tejfölt, ketchupot, majonézt, olajat. A porból készült bolognairól ne feledkezzünk meg.

Forrás: Imgur

Egy laza portárs kincset ér

Nem morgolódik, ha hajnal fél négykor tántorogtok haza, és elkéritek a szobátok pótkulcsát, mert a sajátotokat valahol elhagytátok. Nem kérdezősködik, ha vendéget hoztok a szobátokba (akkor sem, ha az illető egyértelműen nem kolis/egyetemista), és azzal sincs problémája, ha egy-egy nehéz vizsgaidőszak lezárásaként énekelve tértek haza a vizsgatemető buliról.

Kérni tudni kell

Az egész háztartást nem tudjátok magatokkal vinni a koliba, így időről időre azzal szembesültök, hogy valami hiányzik a kolis felszerelésetekből. Például nagyon kellene egy lázmérő/tésztaszűrő/mosópor/vasaló. Ilyenkor jön rá az ember arra, hogy megéri jóban lenni az öt szobával arrébb lakókkal is, és hogy segítséget kérni nem szégyen.

A gumipapucs és a fürdőköpeny alapfelszerelés

A legtöbb kollégiumi szobához nem tartozik saját fürdőszoba (de még ha tartozik is, akkor is két-három emberrel kell osztoznotok rajta), így aztán a fürdőköpeny és a gumipapucs alapfelszerelés. Utóbbit a bőrgyógyászotok is javasolni fogja.

A kollégistánál nincs találékonyabb lény

Tésztát főzni teafőzőben? Pizzát melegíteni egy vasalón? Teniszütővel tésztát szűrni? Szótárral beverni egy szeget? Egy igazán találékony kollégista bármire képes. Tényleg bármire.